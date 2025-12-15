Nella sottolineatura del primato raggiunto dall'Inter, c'è una sottolineatura negativa da parte della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Salutate la capolista, ma con moderazione", ammonisce la rosea. I nerazzurri sono stati, secondo il quotidiano, convincenti fino a un certo punto. Un tempo di dominio, sofferenza nella ripresa.

Una squadra che ha staccato la spina una volta che sembrava tutto fatto, resuscitando il Genoa e concedendo un gol grottesco. La sostanza resta: l'Inter è prima in classifica, ha sorpassato Napoli e Milan ed è prima da sola come non era ancora successo in stagione. La partita ha ricordato per certi versi le vittorie con Verona e Pisa: un tempo bene e uno male. Anche se in Toscana le due frazioni si erano invertite.