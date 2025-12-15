"Perdiamo per una palla inattiva contro una squadra forte, abbiamo creato e concesso, ma fino a quando siamo stati in 11 c'eravamo. Meno qualitativi del solito ma c'eravamo", ha detto il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano dopo il ko incassato ieri con la Juventus. "Un po' di fatica è venuta fuori, dal momento che abbiamo preparato la partita in un solo allenamento, ma non vuole essere un alibi. Abbiamo perso ma non usciamo ridimensionati, il cammino continua con la Supercoppa della prossima settimana e di questo dobbiamo andare orgogliosi", ha detto l'allenatore rossoblu in vista del match contro l'Inter in Arabia.