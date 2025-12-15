Intervistato dall'emittente radiofonica Nettuno Bologna Uno, il doppio ex Gianluca Pagliuca ha presentato la sfida di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter di venerdì: "L'Inter sta bene, ma anche il Bologna perché giovedì è stata fatta una partita straordinaria a Vigo. Se è stanco il Bologna è stanca anche l'Inter, la squadra giocherà ad armi pari ed è una partita secca. Sicuramente loro sono in testa ma i rossoblu hanno le carte in regola per batterli. Vediamo cosa succede".