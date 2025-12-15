Simona Ferro, assessora allo sport della Regione Liguria, esprime la propria condanna dopo gli incidenti avvenuti ieri pomeriggio prima della partita tra Genoa e Inter: "Come Regione Liguria vogliamo condannare con fermezza gli episodi di violenza che si sono verificati prima della partita tra Genoa e Inter, fuori dallo stadio di Marassi, ed esprimere la massima solidarietà agli agenti feriti, per fortuna in modo lieve. Lo sport non deve mai essere terreno di scontro, ma anzi scuola di vita e di rispetto delle regole, anche nel tifo".
Serio il bilancio aggiornato dei feriti: sono 15 tra le forze dell’ordine, tutti refertati con prognosi comprese tra 3 e 20 giorni per contusioni, distorsioni, traumi ed escoriazioni legate al lancio di oggetti. Il caso più serio riguarda un operatore colpito da una transenna lanciata contro lo scudo, episodio che ha provocato una lussazione alla spalla e una prognosi di 20 giorni. Altri referti parlano di colpi di spranga, cinghiate e traumi acustici dovuti allo scoppio di bombe carta e petardi. Per assistere chi si è trovato in mezzo alla violenza o ha subìto danni, è stato istituito in Questura, presso l’URP, un apposito servizio dedicato a raccogliere e indirizzare le istanze dei cittadini, accompagnandoli nelle procedure previste.
