L’ultima domenica di Serie A sorride all’Inter, che vince a Genova e riprende la vetta approfittando degli stop di Milan e Napoli che hanno, nell'ordine, pareggiato contro il Sassuolo e perso contro l'Udinese. Un successo che fa scendere anche la quota dello scudetto nerazzurri: su 888sport e Snai si gioca a 1,56 e 1,75 il tricolore interista rispetto all’1,95 di sette giorni fa, mentre il Milan e Napoli ora valgono 4,50 volte la posta puntata.

In rampa di lancio invece la Juventus, che grazie all'exploit del Dall'Ara ha scavalcato il Bologna portandosi al quinto posto in classifica: il titolo ai bianconeri - che non lo vincono dal 2020 - è passa da 33 a 20, la stessa quota vista per la Roma campione d’Italia.