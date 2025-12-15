L'Inter è la nuova capolista solitaria in Serie A, anche grazie al gol di Lautaro Martinez a Genova, rete numero otto in Serie A. "Mai stato così forte, mi sento in grande forma", aveva dichiarato del resto l'attaccante argentino poco prima di realizzare la rete decisiva al Ferraris che gli ha permesso di staccare Christian Pulisic - autore di sette centri e a secco contro il Sassuolo - nella classifica marcatori di Serie A, vinta già dal nerazzurro nella stagione 2023-2024.

I betting analyst di William Hill e Betflag scommettono proprio sul bis del Toro, sempre più favorito in lavagna con la sua quota che è passata da 3,25 dell'ultimo rilevamento a 2,5. Alle sue spalle è proposto Pulisic a quota 5,50, con il derby tra Inter e Milan che continua con Marcus Thuram al terzo posto dato a 8, davanti a Rafa Leao ora fissato a 12 volte la posta. La prima volta come re dei bomber per Rasmus Hojlund del Napoli e di Kenan Yildiz della Juventus, invece, si gioca rispettivamente a 13 e 15.