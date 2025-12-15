La lotta alla Scarpa d'Oro 2025/26 è ormai una questione a tre. Harry Kane, Erling Haaland e Kylian Mbappé hanno già fatto il vuoto essendo andati tutti e tre a segno nell'ultimo fine settimana, rispettivamente contro Mainz, Crystal Palace e Deportivo Alaves, reti che hanno portato l'inglese a quota 36 punti e il norvegese a quota 34 a pari merito con l'attaccante del Real Madrid.

Il quarto in classifica, Mason Greenwood, è staccatissimo a quota 22; chiude la top ten Lautaro Martinez, che con la rete rifilata al Genoa arriva a quota 16, insieme a Jonathan Burkardt dell'Eintracht Francorte, Deniz Undav dello Stoccarda e Robert Lewandowski del Barcellona.