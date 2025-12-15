Risultati positivi per le squadre giovanili nerazzurre nel fine settimana. Dalla vittoria dell'Under 20 con un rocambolesco 4-3 a spese del Cagliari ai successi delle squadre Under 18 e Under 17, passando anche per i successi delle squadre femminili. Meno positiva l'esperienza dell'Under 16 di Pablo Hernan Dellafiore alla Messi Cup disputata a Miami e chiusa all'ottavo posto senza successi all'attivo. Ecco il quadro dei risultati:

UNDER 20 Campionato, 15ª giornata: Inter-Cagliari 4-3 Reti: 28' Moressa, 49' El Mahboubi, 52' Moressa, 58' Zarate

UNDER 19 FEMMINILE Campionato: Cesena-Inter 0-3 Reti: 15' pt Santoro, 1' st Corti, 12' st Bressan

UNDER 18 Campionato, 15ª giornata: Inter-Cremonese 3-2 Reti: 3' Carrara, 5' Franchi, 27' La Torre

UNDER 17 Campionato, 13ª giornata: Inter-Venezia 1-0 Rete: 26' Carboni

UNDER 17 FEMMINILE Campionato U15 maschile: COB 91-Inter 0-2 Reti: 13' st Di Summa, 22' st rig. Artesani

UNDER 16 Messi Cup, prima giornata girone B: Inter-Manchester City 0-3

Messi Cup, seconda giornata girone B: Inter-Barcellona 0-3

Messi Cup, terza giornata girone B: Inter-River Plate 1-5 Rete: 41' Keqi

Messi Cup, Finale 7°-8° posto: Inter-Newell's Old Boys 1-1 (1-3 dcr) Rete: 12' Castellarin

UNDER 15 Campionato, 12ª giornata Sudtirol-Inter POSTICIPATA A MERCOLEDÌ 17/12 ORE 14:00

UNDER 15 FEMMINILE Campionato U14 maschile: San Giuliano-Inter 4-1 Rete: 21' pt Della Morte

