Buona gara dei nerazzurri che giocano con l'atteggiamento giusto battendo il Grifone 2-1. Il Genoa segna nell'unico tiro in porta che non inficia una vittoria che vale il primo posto in campionato: ci racconta tutto Andrea Bosio. A seguire la puntata del Podcast di oggi: buon ascolto.

Sezione: FcIN Podcast / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 15:30
Autore: Redazione FcInterNews.it
