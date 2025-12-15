Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa Italiana di Riad, torneo al quale i felsinei parteciperanno in qualità di detentori della Coppa Italia. Tutto il gruppo rossoblu partirà per l'Arabia Saudita ad eccezione di Remo Freuler e Nicolò Casale, ecco la lista:

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Data: Lun 15 dicembre 2025
Autore: Christian Liotta
