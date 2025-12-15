Durante 'Sky Calcio l'Originale', Gianluca Di Marzio è tornato con la mente allo scorso Ferragosto, nelle ore in cui l'Inter sembrava veramente decisa ad affondare il colpo per Manu Koné: "L'Inter aveva percepito qualche segnale di una volontà della Roma di sacrificare Koné per arrivare ad altri obiettivi - il ricordo dell'esperto di mercato -. Poi, in realtà, davanti all'offerta da 40 milioni di euro, la proprietà ha detto no anche capendo che la sua cessione non sarebbe stata percepita bene a livello ambientale. Quindi ha tolto il giocatore dal mercato".