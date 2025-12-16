Denzel Dumfries rischia l'operazione chirurgica e un paio di mesi di stop. L'esterno olandese finirà con ogni probabilità sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia. L'Inter è pronta a fiondarsi sul mercato per regalare a Chivu un rinforzo sulla destra. Quale strategia sarà adottata?

Sezione: Focus / Data: Mar 16 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
