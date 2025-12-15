Momento davvero difficile per Guglielmo Vicario al Tottenham. Il portiere della Nazionale è stato infatti protagonista in negativo della sconfitta per 3-0 della formazione di Thomas Frank contro il Nottingham Forest, con la grave macchia dello scellerato passaggio ad Archie Gray che spalle alla porta e pressato finisce col farsi rubare palla da Ibrahim Sangaré che poi servirà a Callum Hudson-Odoi che depositerà in rete. E anche sul secondo gol dell'attaccante dei Garibaldi Reds ha una buona dose di responsabilità.

Vicario è ormai sempre più nell'occhio del ciclone, scaricato dai tifosi che gli imputano una perdita consistente di punti coi suoi errori. Oltre ad un'assoluta mancanza di leadership, come rimarcato anche da Jamie Carragher a Sky Sports: "Ogni volta che subisce gol, si scaglia contro qualcun altro. Sembra che lo faccia spesso, e lo ha fatto di nuovo anche col Forest". Visti i presupposti, i rapporti tra Vicario e il Tottenham sembrano ormai essere andati definitivamente a sud e una separazione sembra sempre più vicina. Con l'Inter che rimane alla finestra, pronta ad approfittarne.