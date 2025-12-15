Nel tour di interviste post-partita a margine di Genoa-Inter 1-2, Cristian Chivu si è soffermato anche ai microfoni di Rai Radio 1: "Io guardo la prestazione, abbiamo tirato fuori qualità e carattere, siamo contenti dei tre punti conquistati", il commento del tecnico romeno dopo la vittoria che ha regalato ai nerazzurri il primo posto in classifica.

La prestazione c'è stata, avete dominato per 60'. Dopo il gol subito il risultato è stato rimesso in discussione.

"Abbiamo saputo soffrire, potevamo chiuderla facendo il 3-0 o il 3-1. Sapevamo che il Genoa avrebbe messo qualcosa in più nella ripresa, ma abbiamo tenuto botta tirando fuori carattere e qualità. Quando sembrava che tutto andasse liscio, abbiamo subito quel gol. Mi è piaciuta la reazione, il modo in cui i ragazzi si sono calati in quella difficoltà; i subentrati hanno fatto il loro dovere. Ci prendiamo questi tre punti importantissimi".

Venerdì c'è la Supercoppa, l'Inter è favorita?

"Cinque mesi fa dovevamo finire ottavi perché eravamo finiti, siamo ancora qua... Stiamo lavorando, ci stiamo impegnando. Stiamo cercando di dare il massimo per avere una stagione positiva".