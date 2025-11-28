La seconda edizione del Mondiale per Club si terrà nel 2029 e in Europa è già partita la corsa per rientrare tra le 12 squadre qualificate. Per l'edizione 2025 hanno preso parte le vincitrici delle ultime quattro edizioni della Champions più le migliori 8 del ranking. Ha pesato però il limite delle due squadre per nazione.

In attesa di capire i criteri ufficiali per il 2029, il Psg ha strappato già il pass vincendo la Champions League contro l'Inter a maggio. Ma proprio la squadra nerazzurra è la prima nel ranking europeo in vista del Mondiale per Club 2029. I nerazzurri sono primi con 63 punti, davanti ad Arsenal (59) e PSG (58).

Più lontani Barcellona (51), Bayern Monaco (46) e Borussia Dortmund (44). Poi Liverpool e Real Madrid chiudono la top8 con 42 punti. Dopoo l'Inter, tra le italiane, c'è l'Atalanta 13esima a quota 31. Più complicata la situazione di Juventus, Milan e Napoli, tutte molto lontane. Sono 3 i punti a vittoria e 3 punti per la partecipazione. Più i bonus per i passaggi del turno.

1 Inter 63

2 Arsenal 59

3 Psg 58 (QUALIFICATA)

4 Barcellona 51

5 Bayern Monaco 46

6 Dortmund 44

7 Liverpool 42

8 Real Madrid 42

9 Atletico Madrid 39

10 A.Villa 34

13 Atalanta 31

19 Juventus 24

22 Milan 18

32 Napoli 10