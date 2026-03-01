Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset il successo ottenuto sul campo della Cremonese con il risultato di 0-2. Per il tecnico rossonero, la vittoria è stata fondamentale per ritrovare fiducia e sicurezza: "Era importante tornare a vincere, non subire gol: nelle ultime tre partite lo avevamo sempre preso. Dopo il Parma, che aveva lasciato qualche strascico, la squadra nei primi 20-25 minuti contro una buona Cremonese ha trovato un po’ di difficoltà".
Sulla gestione delle numerose occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo, Allegri ha spiegato: "È il calcio. Ci sono momenti in cui si fa gol al primo colpo e altri momenti in cui non si fa gol al primo colpo. I ragazzi però sono stati molto bravi, sia i titolari che i subentrati".
Sull’ottima prestazione di Rafael Leao, tornato al gol giocando largo a sinistra nel 4-3-3, Allegri ha aggiunto: "L’ultima era un’occasione a campo aperto, non c’era nessuno. Ora fa dei movimenti da vero centravanti e si è comportato bene nel primo tempo; nel secondo ha giocato un po’ più esterno. Lui, Pulisic e Nkunku sono tecnicamente molto bravi: quando si mettono a disposizione della squadra va tutto bene".
Infine, in vista del derby con l’Inter, Allegri ha parlato della corsa Scudetto: "Prepariamola e divertiamoci, sarà una bellissima giornata. Sorprese non ce ne sono: vediamo i giocatori a disposizione e ci prepariamo al meglio". La vittoria contro la Cremonese serve quindi da trampolino di lancio per affrontare al meglio il match contro i nerazzurri, provando a ridurre il distacco in classifica.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
