L’ala offensiva del Como, Jesus Rodriguez, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce che ha permesso ai lariani di proseguire il sogno verso un piazzamento tra le prime quattro. Lo spagnolo, che mercoledì sfiderà l'Inter in Coppa Italia, ha dichiarato: "Siamo felicissimi di essere tornati a vincere tra le mura di casa. L’obiettivo ora è chiaro: vogliamo andare in Champions", ha concluso.