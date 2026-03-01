L'ex direttore sportivo del Genoa Stefano Capozucca esprime una certezza a proposito del campionato ai microfoni di Tutto Mercato Web: "A questo punto penso che l’Inter lo Scudetto possa perderlo soltanto da sola. Quest’anno la differenza rispetto alle altre squadre è notevole e il fatto di non giocare in Champions dà la possibilità dà la possibilità di pensare solo ed esclusivamente al campionato".

Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

"Il Milan non ha sbagliato. Non è partito con l’idea di vincere lo Scudetto. A Massimiliano Allegri non si può rimproverare nulla. Il Napoli ha avuto un numero elevato di infortuni, Poi anche nei momenti importanti gli sono mancati tanti calciatori. Antonio Conte ha delle attenuanti".