Inter e Roma, stasera sfidanti a San Siro, per il big match della 31esima giornata di Serie A, scendono in campo con l'obiettivo di interrompere i rispettivi periodi d'astinenza da vittorie. I padroni di casa non sorridono appieno da quattro gare ufficiali (l'ultimo successo è arrivato proprio al Meazza contro il Genoa), mentre i giallorossi non riescono ad accaparrarsi il bottino pieno in trasferta dal 18 gennaio 2026 (Torino-Roma 0-2, Serie A). Nelle successive sei gare lontane dall'Olimpico, fra tutte le competizioni, la squadra di Gian Piero Gasperini ha raccolto tre pareggi e altrettante sconfitte.