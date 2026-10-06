Che sia fase offensiva o difensiva, è fondamentale vincere i duelli in campo per impensierire l'avversario nei momenti in cui è impreparato. L'Inter ha tutte le carte in regola per migliorare il dato dei duelli vinti, considerando che, come evidenzia il sito del Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno totalizzato il 59% dei duelli vinti nel corso di queste 5 giornate di campionato. 225 duelli vinti, 151 persi. Quasi perfetto il dato sui passaggi riusciti, con una trasmissione di 89% di passaggi concretizzati positivamente.
Sezione: Stats / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 02:30
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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Martedì 06 ott
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