E' positivo il bilancio tracciato da Zinedine Zidane dopo le sue prime quattro panchine come ct della Francia. Che oggi ha chiuso il ciclo di impegni in questa prima parte di Nations League battendo 4-1 il Belgio in rimonta: "Questo è il calcio, è ciò che amiamo - il commento di Zizou a TF1 -. Ci sono state delle difficoltà, ma fa parte del gioco, fa parte del tipo di partite che si possono affrontare. È importante correggere la rotta ed è quello che abbiamo fatto con un secondo tempo straordinario. Nel primo tempo ci è mancata un po' di incisività negli ultimi metri; poi abbiamo ribaltato la partita, è stato bello".

Cosa hai detto a chi è entrato?

"Sapevamo di poter cambiare l'inerzia della gara perché sono giocatori di grande qualità. Abbiamo disputato una partita completa; tutti sono stati bravi in ​​questi quindici giorni, ognuno ha fatto la sua parte".

Quali sono gli aspetti da migliorare?

"Dobbiamo occupare meglio l'area di rigore: è ciò che ci è mancato in queste quattro partite, a parte il finale di stasera. Occupare l'area quando ci sono incursioni sulle fasce o cross. Arriverà col tempo; sono orgoglioso dei miei giocatori e dei quindici giorni trascorsi insieme. Porto con me lo spirito giusto e il fatto di aver lavorato bene insieme".

"Il bilancio del primo raduno.

"Nulla da aggiungere, anzi. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dallo spirito di tutti i giocatori. Sono stato molto felice di aver vissuto questi 15 giorni. Tutti hanno aderito all'idea del turnover, è ciò che emerge da questo gruppo: anche i giocatori sostituiti erano contenti per chi è entrato e ha segnato. Ho organizzato le cose in modo che tutti avessero il loro momento nell'arco dei quindici giorni".