In coda alla conferenza stampa andata in scena nella pancia del Dall'Ara, a margine della vittoria della Nazionale italiana contro la Turchia, Roberto Mancini ha tessuto le lodi di Francesco Pio Esposito, autore del gol del 3-1 definitivo, il suo settimo in tredici presenze con la maglia azzurra: "Credo che abbia fame di gol e di partite, poi lotta: è straordinario in questo - le parole del ct -. Credo che nel giro di due anni possa diventare un centravanti che possa far giocare la squadra tranquillamente come lo facevano Vieri e Toni. Assomiglia più al secondo. Per la fisicità e le qualità tecniche che ha, credo che possa diventare un grande centravanti".