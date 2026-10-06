Del rilancio di Davide Frattesi con la maglia della Lazio ha parlato anche Roberto Rambaudi, intervistato da RadioSei: "Frattesi si fa condizionare dai giudizi; tutti dicono che è quello che va a fare gol, vedono quello e basta. Ma è un grande pregio. Questo non vuol dire che non sa fare altro, anzi lo sa fare bene, ma in quello eccelle. Il modo di stare in campo dell’Inter non valorizza molto le sue qualità e comunque non gli si è data fiducia nella continuità”.

Sezione: News / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 00:30 / Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.