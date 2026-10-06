Del rilancio di Davide Frattesi con la maglia della Lazio ha parlato anche Roberto Rambaudi, intervistato da RadioSei: "Frattesi si fa condizionare dai giudizi; tutti dicono che è quello che va a fare gol, vedono quello e basta. Ma è un grande pregio. Questo non vuol dire che non sa fare altro, anzi lo sa fare bene, ma in quello eccelle. Il modo di stare in campo dell’Inter non valorizza molto le sue qualità e comunque non gli si è data fiducia nella continuità”.