Piotr Zielinski ha concluso il suo tour de force con la nazionale polacca, fatto di quattro titolarità in altrettante partite, con l'amarezza di una sconfitta sul campo della Bosnia: "Perdere così fa male - ha detto senza girarci intorno l'interista parlando con TVP Sport dopo l'1-0 di Zenica -. Abbiamo avuto le nostre occasioni; se le avessimo concretizzate, ora staremmo parlando di un risultato diverso. Abbiamo perso per un gol segnato su calcio di rigore. Ci abbiamo provato, su questo terreno di gioco insidioso, ma le chance create nel secondo tempo non sono state così eclatanti".

Nonostante l'amarezza per il ko, Zielu continua a mantenere un certo ottimismo sulla selezione di Jan Urban: "Ovviamente ora ci saranno molte discussioni e analisi. Io credo ancora in questa squadra, ne riconosco la qualità. Se oggi avessimo segnato un gol, staremmo commentando un risultato diverso. Dobbiamo analizzare queste quattro partite di Nations League, che sono state molto diverse tra loro. Forse oggi ci è mancata un po' di energia in alcune fasi della gara, ma avremmo comunque potuto vincere. Ci siamo complicati la vita, ma credo che questa squadra possa regalare grandi gioie ai tifosi".