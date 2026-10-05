Non poteva che essere Riccardo Calafiori uno dei protagonisti della vittoria ottenuta a Bologna dalla Nazionale italiana contro la Turchia. "Era scritto, qui ho esordito e qui ho fatto il primo gol. Devo tanto a questa città e a questa tifoseria, era da tempo che non sentivo un match in questo modo", ha spiegato a Sky Sport il difensore dell'Arsenal, che al Dall'Ara si è consacrato definitivamente.

Come nasce il tuo gol da calcio piazzato su assist di Barella?

"Stiamo cercando di migliorare. Bonucci (collaboratore tecnico del ct, ndr) mi ha detto di rimanere dietro, poi all'ultimo mi ha detto di salire in attacco. Ha avuto l'intuizione giusta. Mi ha detto di menzionarlo perché è abbastanza egocentrico", ha concluso ridendo l'autore del momentaneo 2-1 azzurro.