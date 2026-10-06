Quello che i giocatori della Croazia e il ct Slaven Bilic si sono detti dopo la Caporetto contro l'Inghilterra resta nello spogliatoio. A dirlo è Luka Modric, oggi protagonista in conferenza stampa alla vigilia del match. che opporrà i Vatreni alla Spagna: "Abbiamo parlato: è normale, non possiamo semplicemente voltare pagina come se nulla fosse successo - le parole del fuoriclasse del Milan -. Dobbiamo analizzare cosa ha portato a quella situazione, ma quella conversazione resta tra noi. Sono certo che abbiamo un potenziale inespresso e che possiamo mostrare una Croazia completamente diversa, capace di rendere orgogliosi i tifosi, proprio come abbiamo fatto tante volte in passato. Dovremo cambiare sotto ogni aspetto e credo che lo dimostreremo".

Alti e bassi

"Quando accade qualcosa, bisogna cercare il lato positivo. Nel calcio, come nella vita, ci sono cose belle e cose brutte: alti e bassi. Non abbiamo tempo per la tristezza o la delusione; dobbiamo rialzarci, guardare al futuro con ottimismo, imparare dall'esperienza e migliorare. La vera forza si vede nella capacità di riprendersi, e ci siamo già trovati in situazioni simili: pensiamo, ad esempio, alla sconfitta per 6-0 a Elche dopo la finale del Mondiale. In quell'occasione abbiamo saputo reagire e ritrovare la nostra vera identità; sono certo che possa accadere anche adesso".