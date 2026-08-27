Durante un intervento in onda su Manà Manà Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha svelato un retroscena di mercato che riguarda un nuovo giocatore dell'Inter, che oggi se fossero state prese altre decisioni potrebbe essere a disposizione di Gian Piero Gasperini con la maglia della Roma. Si tratta di Djed Spence, trasferitosi a Milano dal Tottenham per un totale di 35 milioni bonus compresi.

Trevisani ha rivelato che la Roma aveva raggiunto un accordo per l’acquisto dell'esterno inglese sulla base di 32 milioni di euro più 4 di bonus. La società giallorossa ha deciso poi di virare su Nahuel Molina a causa dei costi più contenuti dell’operazione che ha consentito alla dirigenza di mantenere un margine economico per effettuare ulteriori investimenti. L'Inter si è trovata così la strada libera per acquistare Spence a una cifra simile.