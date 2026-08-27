Nuovi obiettivi stagionali per Francesco Pio Esposito, dopo l'ottimo esordio nel campionato appena iniziato, condito da uno dei gol nel 4-1 rifilato al Monza. L'attaccante sta per rinnovare ufficialmente il contratto coi nerazzurri e spera di vivere una stagione ancora migliore rispetto alla scorsa.

"Ancor prima dunque che le big d'Europa iniziassero a sondare il terreno, l'Inter ha voluto giocare d'anticipo e rendere merito al talentuoso centravanti per il suo impatto avuto sul campo. Il debutto contro il Monza non ha fatto altro che confermare tutto ciò, oltre all'amore sconfinato che il popolo di San Siro continua a riservargli fin dal primo giorno grazie anche ai suoi trascorsi nelle giovanili. Superata la trattativa per il rinnovo, adesso l'obiettivo è di avere continuità in area di rigore e confermarsi a suon di gol anche in Champions in attesa di diventare il goleador della Nazionale guidata da Mancini. Nell'immediato però Pio vuole trascinare l’Inter, con l'obiettivo di superare le 10 reti della passata stagione anche se ha già confermato di non voler porsi alcun limite".