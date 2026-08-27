Il sorteggio della League Phase di Champions League sorride all’Inter. È questo il giudizio espresso negli studi di Sky Sport da Walter Zenga e Paolo Condò, che hanno analizzato il percorso europeo dei nerazzurri. "Ha pescato bene, tolte Real Madrid e Liverpool sono tutte alla portata dell’Inter", ha spiegato Zenga.

Zenga: "Il calendario può aiutare"

L’ex portiere nerazzurro ha ricordato anche le difficoltà incontrate nella scorsa stagione. "L’anno scorso non è stata fortunata: si fece male Lautaro, alcuni erano fuori forma", ha sottolineato. Zenga ha poi citato il Bodo/Glimt come avversario da non sottovalutare e ha evidenziato un aspetto fondamentale del nuovo format: "Questo calendario ti dà la possibilità di andare direttamente oltre i playoff".

Condò: "Vedo già quattro vittorie possibili"

Positivo anche il giudizio di Paolo Condò. "Secondo me è andata bene, per quello che si può dire a fine agosto", ha spiegato il giornalista. Condò ha individuato diversi appuntamenti favorevoli: "Vedo tre partite casalinghe su quattro abbordabili, più una trasferta facile a Bratislava". Il calcolo è già pronto: "Ho individuato quattro possibili vittorie, che vuol dire dodici punti: ne mancano tre per i sedici che servono per gli ottavi di finale".