C'è anche un po' di Italia nell'impresa storica compiuta dal Sabah, squadra azera capace di conquistare la prima, storica qualificazione alla Champions League. Il tricolore è stato portato in alto da Valerio Zuddas, vice allenatore di Valdas Dambrauskas, che è arrivato a questo traguardo dopo un lungo viaggio nel mondo del calcio. Partito proprio dal belpaese, il cui movimento, secondo Zuddas, sta ritrovando un nuovo vigore dopo anni difficili: "C'è stato un periodo di forte crisi, ma siamo in ripresa grazie anche a qualche allenatore che sta cercando di fare qualcosa di diverso - ha raccontato a Tuttomercatoweb.com -. Anche se purtroppo la nostra Federazione a livello calcistico è stata scavalcata da altri Paesi che storicamente sono stati indietro. Con gli ultimi trend spero che riusciamo a metterci al passo. Mi fa piacere ad esempio vedere Farioli al Porto che gioca un calcio propositivo e vince: questi profili rappresentano persone su cui puntare. La Serie A quest'anno è anche giovane sul piano dei tecnici, da Chivu a Grosso ad Abate e Aquilani, come Cuesta del Parma. L'età media s'è abbassata e questo è un bel segnale".