Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo 'Disequilibrio sostenibile. Il calcio tra passione popolare, pressione mediatica e deficit eco-finanziario', che andrà in scena il prossimo 31 agosto, alle 15.30, all'Hotel Sheraton Milan San Siro, nell’ambito della chiusura del calciomercato a Milano. L'evento, organizzato A.Di.Se, insieme a Master Group Sport, viene definito come "un confronto ad alto livello tra istituzioni, club ed esperti di economia dello sport sul futuro sostenibile del calcio italiano". 

INTERVENGONO
▪️ Giuseppe Marotta – Presidente A.Di.Se. e Presidente FC Internazionale Milano
▪️ Paolo Bedin – Presidente Lega Serie B
▪️ Jacopo Carmassi – Economista BCE, Collaboratore Calcio e Finanza e Social Media Soccer
▪️ Vincenzo Loi – Dottore Commercialista, Revisore dei Conti
▪️ Umberto Lago – Docente di Management, Università di Bologna, già Presidente CFCB UEFA
▪️ Francesco Maria Spanò – Direttore Culture & Identity Development, Luiss Guido Carli

Sezione: News / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 12:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.