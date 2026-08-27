Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo 'Disequilibrio sostenibile. Il calcio tra passione popolare, pressione mediatica e deficit eco-finanziario', che andrà in scena il prossimo 31 agosto, alle 15.30, all'Hotel Sheraton Milan San Siro, nell’ambito della chiusura del calciomercato a Milano. L'evento, organizzato A.Di.Se, insieme a Master Group Sport, viene definito come "un confronto ad alto livello tra istituzioni, club ed esperti di economia dello sport sul futuro sostenibile del calcio italiano".

INTERVENGONO

▪️ Giuseppe Marotta – Presidente A.Di.Se. e Presidente FC Internazionale Milano

▪️ Paolo Bedin – Presidente Lega Serie B

▪️ Jacopo Carmassi – Economista BCE, Collaboratore Calcio e Finanza e Social Media Soccer

▪️ Vincenzo Loi – Dottore Commercialista, Revisore dei Conti

▪️ Umberto Lago – Docente di Management, Università di Bologna, già Presidente CFCB UEFA

▪️ Francesco Maria Spanò – Direttore Culture & Identity Development, Luiss Guido Carli