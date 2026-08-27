Il mercato porta nuovi nomi, cresce l’hype e per chi gioca al Fantacalcio torna la solita domanda: su quali nuovi acquisti conviene davvero puntare?

Ogni estate qualcuno diventa rapidamente “il giocatore da prendere a tutti i costi”. Ma se dovessimo dare una risposta secca sui nuovi arrivati, sarebbe questa: nessuno dovrebbe diventare la base della vostra rosa solo perché è appena arrivato in Serie A.

Sembra una provocazione, ma i numeri degli ultimi cinque anni invitano alla prudenza.

Fantalgoritmo ha analizzato i giocatori alla loro prima stagione in Serie A con almeno 20 presenze: 255 su 266 non sono riusciti a entrare nella top 20 per fantamedia.

Significa che il 95,9% non è diventato uno dei migliori giocatori del proprio ruolo al Fantacalcio.

Questo non vuol dire che un nuovo acquisto non vada comprato. Vuol dire che va considerato per quello che è: una scommessa.

Se il prezzo rimane basso, provarci può avere senso. Il problema nasce quando l’hype fa salire la valutazione e un calciatore senza storico viene pagato come una certezza.

Per chi invece ha già uno storico in Serie A, il ragionamento cambia: non conta soltanto chi comprare, ma soprattutto quanto pagarlo.

Lo scorso anno alcuni giocatori dell’Inter sono stati esempi perfetti.

Zielinski veniva acquistato mediamente a 4 crediti su 1.000, mentre Fantalgoritmo consigliava un prezzo fino a 23. Questo significava che a 4, 6 o 10 crediti poteva esserci ancora molto margine.

Con Bastoni è successo il contrario: prezzo medio d’asta di 58 crediti, contro i 46 consigliati da Fantalgoritmo. Anche un ottimo giocatore può diventare un acquisto poco conveniente se viene pagato troppo.

Bonny, invece, veniva pagato mediamente circa 22 crediti, mentre Fantalgoritmo individuava un valore superiore ai 60.

Il punto è semplice: al Fantacalcio non esistono soltanto giocatori giusti o sbagliati. Esistono soprattutto prezzi giusti e prezzi sbagliati.

Durante l’asta la domanda decisiva arriva in pochi secondi: rilancio oppure mi fermo?

Fantalgoritmo serve proprio a questo.

Direttamente su WhatsApp è possibile chiedere quanto spendere per un giocatore, consultarne statistiche e confrontarlo con altri calciatori per avere un riferimento durante l’asta.

La logica è semplice: sui nuovi arrivati prudenza, per tutti gli altri conta il prezzo giusto.

Per la stagione 2026/27 i nuovi utenti possono provare gratuitamente Fantalgoritmo durante tutto il periodo dell’asta, fino al 30 settembre.

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