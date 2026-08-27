Questa sera, Beppe Marotta e Javier Zanetti rappresenteranno l'Inter al 'Grimaldi Forum' di Monaco, sede del sorteggio della League Phase della Champions League 2026-27. L'appuntamento è fissato per le ore 18, quando i nerazzurri di Cristian Chivu scopriranno, assieme alle altre 35 partecipanti, le prime otto avversarie nella competizione. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 12:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.