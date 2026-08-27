Luka Topalovic è diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore della Carrarese. Il giovane talento dell'Inter si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club nerazzurro.

Le parole di Cioffi

Di lui ha parlato Gabriele Cioffi, allenatore della Carrarese, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ascoli. "Luka è un calciatore che mi ricorda molto Samardzic in termini di movenze e caratteristiche - le sue parole -. Topalovic possiede grande qualità ed eleganza, può crescere ancora molto, soprattutto in quelle fasi di gioco meno pulite ma comunque molto frequenti in un campionato come la Serie B"