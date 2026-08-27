"Mi trovo bene nel nuovo ruolo, lavoro duro in ogni allenamento perché non è semplice giocare in questa posizione. Quando vado in campo sono molto felice. Che sia a destra o a sinistra, provo a fare del mio meglio". Lo ha detto Andy Diouf, parlando a Sportmediaset, della sua metamorfosi tattica voluto da Cristian Chivu che, nel corso dei mesi, ha lavorato sull'ex giocatore del Lens per trasformarlo da mezzala offensiva a quinto di centrocampo.

Come è nato il soprannome 'Il calcio'?

"Non l’ho inventato io, ma è molto divertente. Quando entro in campo, cerco di fare il mio gioco, di mettere in mostra le mie skill e di tentare gli uno contro uno. Forse è nato per questo motivo".

Gli idoli interisti.

"Ho tanti idoli nella storia dell’Inter, come Ronaldo e Samuel Eto’o".

Gli obiettivi.

"L'obiettivo è sempre lo stesso: noi giochiamo per vincere ogni gara, ogni competizione. Ovviamente vogliamo vincere di nuovo lo scudetto e la Coppa Italia e fare del nostro meglio in Champions League".

Chivu.

"Il mister è molto importante per noi giocatori, anche in allenamento parla molto con i più giovani. E' bello averlo come allenatore".

La passione per il ping pong.

"Non so se la mia passioni mi aiuti in campo, però giocarci sia nella pre-season che a casa con i miei amici mi diverte molto".