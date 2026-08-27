La UEFA sospende temporaneamente il boicottaggio delle competizioni FIFA, ma lo scontro con il massimo organismo calcistico mondiale resta apertissimo. La decisione è arrivata a Montecarlo, dove i rappresentanti delle federazioni europee si sono riuniti in occasione dei sorteggi delle competizioni UEFA per club 2026/27. Il passo indietro sul boicottaggio è legato alle garanzie ricevute dalla FIFA sull’abbandono definitivo di FIFA Forward Enterprise, il progetto che avrebbe previsto l’ingresso di investitori privati nella Coppa del Mondo.

UEFA durissima contro Infantino

Nel comunicato, però, i toni nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino restano pesantissimi. Secondo la UEFA, il tentativo di cedere una partecipazione nel Mondiale avrebbe mostrato "una profonda mancanza di giudizio, un abuso del potere presidenziale e una concezione della leadership incompatibile con i doveri connessi alla più alta carica del calcio mondiale". I rappresentanti europei hanno quindi dato mandato alla UEFA di percorrere "ogni strada istituzionale, politica e legale" per ottenere una riforma della governance FIFA.

"La fiducia è venuta meno"

Il punto più duro riguarda direttamente Infantino: "La fiducia necessaria per esercitare la carica di presidente FIFA è venuta meno". La UEFA chiede inoltre una revisione esterna e indipendente dell’intero progetto FFE e annuncia che, qualora Infantino decidesse di candidarsi per un nuovo mandato, lavorerà con le altre Confederazioni per proporre "un’alternativa credibile".

Sospeso il ritiro dalle competizioni FIFA

La FIFA ha assicurato per iscritto che FFE è stato "ritirato irrevocabilmente e definitivamente" e che non tornerà sotto altre forme. Per questo la UEFA ha sospeso provvisoriamente il ritiro delle nazionali europee dalle competizioni FIFA della prossima stagione. La tregua, però, riguarda soltanto la partecipazione ai tornei. Il messaggio finale resta inequivocabile: "Le competizioni FIFA non sono in vendita. E non lo è neppure la governance del nostro calcio".