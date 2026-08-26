Nelle scorse ore, svela Fabrizio Romano, l'Inter ha definito la cessione di Kristjan Asllani all'Al Jazira. Dopo l'accordo raggiunto tra le parti nella giornata di ieri, sulla base di un prestito oneroso da due milioni di euro più il diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze fissato a 6,5 milioni di euro, adesso siamo alla stesura dei documenti, una volta avuto il via libera dal giocatore al trasferimento nel club emiratino.

Non è ancora stata definita, invece, l'uscita, di Yanis Massolin, che comunque è molto vicino ad approdare in un club di Ligue 1, molto probabilmente con la formula del prestito. Infine, in Viale della Liberazione stanno lavorando anche alla situazione di Issiaka Kamate, la cui cessione all'Espanyol è naufragata sul più bello. Il laterale francese classe 2004 piace all'Atletico Madrid e ai turchi del Corum.