Niente Inter-Napoli per i residenti a Napoli e nell'intera Campania, ma non solo: anche nella "gemella" Genova. E' il provvedimento emesso dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, in vista della sfida del 5 settembre prossimo. Il perché dell'estensione è spiegato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

"Una limitazione insolita solo in apparenza, perché dietro c'è una storia di alleanze tra curve e tensioni mai completamente smaltite - si legge -. È noto, i rapporti tra il tifo interista e quello napoletano restano delicati dopo gli scontri del 26 dicembre 2018, quando prima di Inter-Napoli morì l'ultrà nerazzurro Daniele Belardinelli. Nella valutazione delle autorità, però, entra anche l'asse tra napoletani e genoani, da qui la scelta di allargare il blocco. La stessa decisione era già stata adottato per Inter-Napoli dell'11 gennaio di quest'anno: poco prima, nel dicembre 2025, durante l'assalto a tifosi interisti a Marassi sarebbe stata segnalata proprio la presenza di tifosi organizzati napoletani".