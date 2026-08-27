Kevin De Bruyne si racconta in una lunga intervista per il Corriere dello Sport. Partendo da un episodio che ha fatto parlare molto: l'azione del primo gol del Napoli contro il Genoa, siglato proprio dal belga.

La famosa situazione-Vasquez: fallo o non fallo?

«Penso che sia fifty fifty, dipende da che angolazione la guardi: dalla mia, venivo da un lato e lui è venuto verso di me. Comunque la si voglia vedere, sono rimasto un po’ sorpreso ma fa parte del gioco. Le persone parlano tanto, a me non interessa».

Il Napoli può ambire allo scudetto?

«Credo di sì, ma se guardo la rosa e gli acquisti credo che l’Inter sia la prima favorita. Noi siamo lì con le solite sei o sette squadre, tutte vicine in ordine sparso. Credo che alcuni club investano un po’ più di noi, quindi sarà di nuovo una corsa difficile».



Il 5 settembre c’è Inter-Napoli con KDB, Stones e Akanji: i vecchi tempi del mitico City.

«Conosco John e Manu molto bene: li vedo in vacanza e le nostre famiglie si frequentano. Sarà bello rivederli, credo siano felici ed è la cosa più importante».