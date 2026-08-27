Alle 18 di oggi l'Inter e le altre partecipanti alla Champions League conosceranno il percorso che dovranno fare nella "fase campionato". A settembre comincerà poi l'avventura, che in casa nerazzurra sperano possa essere migliore dell'anno precedente.

"L’indicazione è chiara: alla fine della scorsa stagione il presidente Beppe Marotta ha definito la vittoria della Champions come il suo sogno prima della pensione - si legge su Tuttosport -. Nella presentazione della nuova annata sportiva, ha ribadito: «Dobbiamo performare meglio in Champions». Non è un dettaglio, considerato che nel primo anno di Chivu il diktat era di vincere il campionato, mettendo in secondo piano il resto. Anche diversi giocatori hanno alzato l’asticella".

Il mercato può aiutare. Sono arrivati giocatori che conoscono bene la Champions League e che l'hanno vinto, uno dei quali era avversario dell'Inter nella finale di tre anni fa a Istanbul. "Uno dei protagonisti di quella serata era John Stones: tre anni dopo e con qualche presenza in più - ma sempre meno col passare del tempo -, l’inglese è uno di quei giocatori a disposizione di Chivu che la Champions l’ha già vinta. In questo bilancio interno, i nerazzurri hanno salutato Sommer, ma ritrovato (a meno di sorprese finali) Benjamin Pavard. E pure Curtis Jones ha visto da vicino, nella sua prima stagione da aggregato ai grandi, il Liverpool alzare il trofeo".

C'è poi il fattore economico: andare avanti in Europa aiuta molto. "Delle quattro i taliane in corsa, i nerazzurri hanno il minimo garantito più alto: mal che vada, in Viale della Liberazione pioveranno dalla Uefa almeno 55 milioni di euro. Cifra destinata a salire a seconda del cammino e dei relativi premi".