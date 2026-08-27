L’Inter continua a valutare l’idea di inserire un quinto attaccante nella rosa di Cristian Chivu. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il profilo cercato è quello di un giocatore capace di saltare l’uomo e cambiare il volto delle partite, diverso dalle caratteristiche già presenti in attacco.

Per fare spazio, però, prima dovrebbe partire Luis Henrique, che il club considera cedibile. La trattativa con la Roma si è raffreddata e, al momento, non sono arrivate offerte concrete dall’estero.

Occhio a Bonny

A sorpresa, anche Bonny potrebbe diventare un possibile sacrificato. L’attaccante franco-ivoriano non è considerato incedibile e, davanti a un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro, l’Inter potrebbe valutarne la cessione, realizzando una plusvalenza rispetto ai circa 24 milioni spesi per acquistarlo dal Parma.

Per ora non risultano proposte concrete, ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero cambiare rapidamente lo scenario. In assenza di offerte, l’Inter sarebbe comunque pronta a confermare Bonny e proseguire la stagione con l’attuale reparto offensivo.