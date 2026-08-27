Il Manchester United sta per partecipare per la prima volta alla rinnovata Champions League e stasera scoprirà i suoi otto avversari nella fase a gironi. Il torneo UEFA ha eliminato la fase a gironi, sostituendola con un girone all'italiana. Questa è la terza stagione consecutiva con il nuovo formato. Invece di affrontare tre squadre in casa e in trasferta in un unico girone, lo United incontrerà otto avversari diversi, con metà delle partite che si giocheranno a Old Trafford e le altre quattro in trasferta.

I tre volte vincitori della Coppa dei Campioni sono in seconda fascia ed Express Sport ha previsto come si svolgerà il sorteggio. Tra le 8 avversarie emerse figura anche l'Inter, che la squadra di Michael Carrick affronterebbe in casa alla sesta giornata. Ecco come il tabloid descrive l'avversario nerazzurro:

"La partita casalinga più difficile per lo United e la seconda più impegnativa di tutte le otto partite dopo quella contro il PSG, è quella contro l'Inter. L'Inter ha ingaggiato diversi giocatori della Premier League quest'estate, tra cui John Stones, Djed Spence e Curtis Jones. I tre volte campioni d'Europa sono stati eliminati a sorpresa dal Bodo/Glimt lo scorso anno, ma l'anno precedente avevano raggiunto la finale e possono contare su una rosa di grande esperienza. Tuttavia, gli ultimi due scontri casalinghi dello United contro l'Inter, nel 1999 e nel 2009, si sono conclusi entrambi per 2-0 a favore dei padroni di casa, e i Red Devils non hanno mai perso una partita ufficiale contro la squadra italiana".