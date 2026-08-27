Kristjan Asllani sta per iniziare la sua avventura con l'Al Jazira. Come riporta Tuttosport, il centrocampista andrà a giocare negli Emirati Arabi e percepirà un ingaggio ben superiore rispetto agli 800mila euro che gli venivano versati a stagione dall'Inter.

La formula è quella del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 5 che diventa obbligo in base a un certo numero di presenze. Qualora dovesse essere riscattato, l'Inter avrà una plusvalenza a bilancio di 2,5 milioni di euro

Sezione: Focus / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 09:38
Autore: Antonio Di Chiara
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