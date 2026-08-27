L'esempio di Federico Dimarco, cresciuto nell'Inter e tornato alla casa madre da protagonista dopo aver fatto esperienza altrove, è una rarità nella storia nerazzurra. Ma non per questo non è replicabile. Sta accadendo la stessa cosa con Pio Esposito, punta di diamante dei Campioni d'Italia e della Nazionale azzurra dopo due stagioni allo Spezia. E adesso Aleksandar Stankovic, reduce dalle esperienze a Lucerna e Bruges e oggi grande speranza del centrocampo nerazzurro. Il vento insomma è cambiato e la società ha deciso di seminare puntando al grande raccolto nei prossimi anni, inviando in prestito diversi giovani talenti prodotti dalla propria Academy. La Gazzetta dello Sport fa il punto sui prospetti che si esibiranno altrove in questa stagione:
LUKA TOPALOVIC - Manca l'ufficialità, ma lo sloveno classe 2006 vestirà la maglia della Carrarese in Serie B, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.
MATTEO COCCHI - Il terzino classe 2007, che in molti considerano l'erede di Dimarco, farà esperienza al Padova, in Serie B. Prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.
THOMAS BERENBRUCH - Stessa formula anche per il centrocampista classe 2005, che l'Avellino, Serie B, ha voluto fortemente per dare freschezza al proprio centrocampo.
MATTEO SPINACCE' - La punta classe 2006, già affacciatosi in prima squadra (Coppa Italia, contro il Venezia), proverà a mettere in rete qualche pallone con la maglia del Mantova, sempre in Serie B, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.
YVAN MAYE - Step importante per il difensore classe 2006, che passa dalla Serie C al Monza, in Serie A, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Riuscisse a guadagnare un minutaggio discreto sarebbe altamente formativo dopo la pre-season con la prima squadra.
GIACOMO DE PIERI - Esterno offensivo classe 2006, è reduce da una stagione non indimenticabile con le maglie di Juve Stabia e Bari. Ora cerca il riscatto, sempre in Serie B, ad Ascoli dove l'Inter lo ha spostato in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.
CHRISTOS ALEXIOU - Il centrale greco classe 2005 è tornato in Patria dalla porta principale, nell'AEK Atene campione in carica e parteciperà alla Champions League dopo aver superato il playoff. I gialloneri potranno riscattarlo pagando 3 milioni, ma l'Inter potrà riprenderselo esercitando il diritto a proprio favore.
GIACOMO STABILE - Copia e incolla di De Pieri: primi 6 mesi a Castellammare di Stabia, seconda metà della stagione al Bari. Adesso l'occasione a Bolzano, con il Sudtirol. Inizio sfortunato, espulso alla prima giornata. Ma il classe 2005 avrà tempo per mostrare le sue qualità.
MATTIA ZANCHETTA - Figlio d'arte, classe 2006, nelle scorse ore si è trasferito in prestito in Serie C dove vestirà la maglia della Giana Erminio per acquisire punti alla voce esperienza.
DILAN ZARATE - Rientro a casa, più o meno (colombiano con passaporto spagnolo) per il centrocampista che la prossima giocatore vestirà la maglia del Cadice, Segunda Division spagnola. Per il classe 2007 trasferimento in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.
EBENIZER AKINSANMIRO - Probabilmente il canterano che ha fatto più strada finora. Una stagione intera al Pisa, in Serie A, con buone indicazioni. Poi il mancato riscatto e per il classe 2004 una nuova avventura nel massimo campionato, al Monza, che se le condizioni lo permetteranno avrà l'obbligo di riscatto, garantendo all'Inter 7,5 milioni più il 10% di una futura rivendita.
VALENTIN CARBONI - Probabilmente la perla delle giovanili nerazzurre, ma anche il più sfortunato. Rientrato dal Marsiglia dopo la rottura del crociato, breve esperienza al Genoa e poi il ritorno in Argentina, al Racing, dove un'altro grave infortunio al ginocchio lo ha rimesso fuori dai giochi. Il prestito ad Avellaneda terminerà il 31 dicembre, poi si deciderà il prossimo step.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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