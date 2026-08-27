Ultime operazioni nel calciomercato estivo per l'Inter che ha annunciato ieri, tra le altre cose, il rinnovo del contratto per Leonardo Bovio, difensore centrale classe 2008 che si è contraddistinto in positivo durante le amichevoli estive.

La società ha ufficializzato l'operazione, ma non ha dato informazioni riguardo alla nuova scadenza: secondo il Corriere dello Sport l'accordo ha durata fino al 2030.