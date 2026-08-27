Mai più 'casi Kalulu-Bastoni'. A partire dall'ultimo Mondiale, da protocollo, al VAR è permesso intervenire anche su una decisione sbagliata dell'arbitro centrale sulle ammonizioni che portano a un'espulsione. Una possibilità di cui Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA, ha parlato così nel corso del meeting con la stampa, andato in scena prima del sorteggio della League Phase di Champions: "In un caso del genere, il VAR potrà intervenire e chiedere all'arbitro di rivedere l'azione - le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. A quel punto, il direttore di gara rivedrà l'azione e prenderà la decisione giusta. Non entro nel merito di quale fosse la decisione giusta, dico che in un caso del genere, da questa stagione, l'arbitro potrà rivedere l'azione: quando è davanti al monitor, è lui che deve prendere la decisione".