Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Aldo Serena si concentra sulle soluzioni offensive in mano a Cristian Chivu. Secondo l'ex centravanti, il reparto offensivo nerazzurro "può mantenere questo ritmo per l'ennesima stagione".

A guidare la truppa c'è sempre capitan Lautaro Martinez. "È tornato dal Mondiale con ancora più capacità di leadership. Il prossimo anno magari può accadere di tutto, nel calcio le cose cambiano velocemente, ma adesso sarebbe stato impensabile lasciarlo partire. Lui comunque è un capitano vero, ci mette la faccia, in campo e fuori. Fa le cose giuste. L’Inter ha avuto nel passato un esempio come Icardi, che era un centravanti forte, ma che non era un capitano con carisma e personalità. Thuram? È indispensabile per le notti europee dell’Inter, l’unico con la capacità di andarsene in solitudine nelle difese di alto profilo. Anche Bonny può farlo, ma ha una caratura come giocatore nettamente diversa. Thuram ha bisogno di essere stimolato e al top della condizione per fare la differenza nelle partite che contano. In maglia nerazzurra ha vissuto momenti straordinari, in altri invece si è un po’ incartato nei suoi malumori. Deve cercare la massima continuità".

Serena è favorevole però all'eventuale ingresso di un'altra punta nel gruppo. "La rosa è varia, anche nelle qualità dei centrocampisti e degli esterni. Nel calcio moderno però, giocando ogni tre giorni, abbiamo visto come gli infortuni siano sempre dietro l’angolo. Potrebbe starci un attaccante con caratteristiche che magari non sono prioritarie negli altri che ci sono già, come ad esempio saltare l'uomo". In compenso tra i quattro presenti sta già brillando Pio Esposito. "Si sta integrando con il gioco della squadra, non solo come finalizzatore. Può fare da “testa di ponte”, sulla quale poi costruire. Chivu potrà scegliere in relazione agli avversari e alla tipologia di gioco che vorrà fare ogni volta, ma ci sono partite in cui Thuram sarà indispensabile".

Passando agli obiettivi di squadra, oggi c'è il sorteggio della Champions League. "La rosa è adatta a essere competitiva sia in campionato che in Europa. Molto dipenderà anche dalle avversarie, ma l’Inter ha la qualità, secondo me, per poter pensare di centrare una semifinale. In Serie A? La Roma sta completando una rosa di alto livello, ha già triturato la Fiorentina l’altro giorno. Il Napoli non ha fatto un mercato altisonante, ma Allegri è bravo nella gestione del lavoro di chi lo ha preceduto. E Hojlund può beneficiare del suo gioco più di attesa. Amorim sta invece facendo un’opera profonda al Milan, porterà risultati se la squadra lo seguirà. Nella lotta al vertice metto anche il Como, soprattutto se dovesse prendere Kean, una forza della natura".