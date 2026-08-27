L'ultimo giocatore a lasciare la Pinetina, dopo l'allenamento odierno, è stato Curtis Jones, che anche oggi ha lavorato in gruppo e si candida per esordire già domenica sera, all'Unipol Domus di Cagliari. L'ex centrocampista del Liverpool sta bene, poi toccherà a Cristian Chivu decidere se mandarlo in campo o meno. Chi salterà certamente la trasferta sarda è Djed Spence, ancora alle prese con la riatletizzazione con l'obiettivo di mettersi a disposizione della squadra per la sfida contro il Napoli del prossimo 5 settembre. Lo riporta Sky Sport.