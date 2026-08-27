L'ultimo giocatore a lasciare la Pinetina, dopo l'allenamento odierno, è stato Curtis Jones, che anche oggi ha lavorato in gruppo e si candida per esordire già domenica sera, all'Unipol Domus di Cagliari. L'ex centrocampista del Liverpool sta bene, poi toccherà a Cristian Chivu decidere se mandarlo in campo o meno. Chi salterà certamente la trasferta sarda è Djed Spence, ancora alle prese con la riatletizzazione con l'obiettivo di mettersi a disposizione della squadra per la sfida contro il Napoli del prossimo 5 settembre. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 15:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.