Una partenza sprint in campionato per avere margine più avanti. Servirebbe eccome, all'Inter, nell'ottica del doppio impegno tra Serie A e Champions League. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, nel giorno dei sorteggi per la fase campionato della massima competizione europea per club.

"I nerazzurri in Champions stanno procedendo ad annate alterne e quando hanno messo nel mirino la Coppa, a costo di perdere tutto proprio come nel 2025, sono andati in finale due volte: inutile dire che non c’è nulla di automatico in questa proiezione, ma il mercato e anche le dichiarazioni dei nuovi arrivati, come Stones che a Istanbul 2023 con il City (assieme ad Akanji) beffò i nerazzurri in finale, sono eloquenti: «Vogliamo la Champions». Programma ambizioso, per cui serve accumulare punti in campionato fin da subito: arrivare a gennaio-febbraio con un margine di sicurezza discreto consentirebbe a Chivu di puntare a tutti e due gli obiettivi, cercando di andare più avanti possibile in Europa, anche per farfelice il bilancio".