Sarà un'Inter molto simile a quella vista col Monza, nella formazione titolare che Cristian Chivu schiererà contro il Cagliari domenica sera. Al massimo, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci un cambio in mezzo al campo.

Il quotidiano sottolinea infatti come ci possa essere spazio per Sucic in mezzo al campo al posto di Zielinski, mentre Jones entrerà in corsa. Non è escluso anche che venga schierato uno tra Pavard e Stones in difesa. Difficile, invece, immaginare cambiamenti tra i titolari in attacco. Nel reparto offensivo le differenze potrebbero vedersi a gara in corso, perché Thuram potrebbe fare uno spezzone.